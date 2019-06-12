Все клубы УПЛ поддержали Олимпик

Олимпик / Официальный сайт

Пресс-служба донецкого Олимпика сообщила, что на общем собрании УПЛ все 12 клубов выразили поддержку дончанам в получении аттестата на следующий сезон.

Стало известно, что завтра состоится заседание УАФ, на котором решится, сможет ли принять участие клуб в следующем розыгрыше Премьер-лиги.

Напомним, ранее апелляционный комитет УАФ отклонил апелляцию Олимпика касательно дела о договорных матчей молодежных команд U-19 и U-21.

Также донецкий клуб обвинил украинскую ассоциацию футбола и главу Комитета по этике и честной игре Франческо Баранку в фальсификации документов.