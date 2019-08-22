Днепр-1 подписал швейцарского хавбека

22 августа 2019, 20:49

20-летний швейцарец Гриффин Сабатини будет выступать за клуб из Днепра.

Гриффин Сабатини
Гриффин Сабатини / nuhuskies.com

Середняк УПЛ Днепр-1 дозаявил на сезон 20-летнего швейцарского нападающего Гриффина Сабатини.

Футболист родом из Зимбабве, однако имеет швейцарское гражданство. Последним клубом хавбека был швейцарский Волен, за молодежную команду которого он выступал.

На данный момент подопечные Дмитрия Михайленка с 5 очками в активе идут на седьмом месте в УПЛ.

Напомним, недавний матч Днепра-1 с полтавской Ворсклой завершился массовой дракой фанатов. Болельщики Ворсклы атаковали автобус с болельщиками Днепра-1 на выезде из Полтавы. В результате нападения они побили гостей и отняли у них флаг команды.

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Днепр-1 УПЛ новости футбола новости спорта Гриффин Сабатини
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