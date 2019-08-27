"Хватит смешить людей": специалисты раскритиковали игру Марии Шараповой

Мария Шарапова / АИФ

Россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс встретились в первом круге US Open. Матч вызвал большой интерес у публики, но ждали его все с опаской.

Американка недавно снялась с турнира в Канаде из-за проблем со спиной, а россиянка давно не показывает лучший теннис. В данных условиях шансов на то, что между Шараповой и Уильямс-младшей развернется настоящая борьба, было мало.

Этого и не произошло - Серена всего за 59 минут разгромила соперницу со счетом 6:1, 6:1.

Сразу после матча многие не скрывали своего недовольства.

"19 побед Серены подряд и только один взятый Шараповой сет. И все называют это противостоянием! Это безумие, хватит смешить людей. И с этим Серене приходится иметь дело", - сказала американская правозащитница Кимберли Крэншоу.

Не менее резко отреагировал на ситуацию и режиссер Эмми Хавьер Берджин.

"Может ли теннисный мир перестать относиться к соперничеству Серены Уильямс и Марии Шараповой как к противостоянию? Серена обыграла ее 6:1, 6:1. Она выиграла 19 матчей подряд. Это не противостояние, а более чем 10-летнее надирание задницы".

Не менее резко выразился журналист Крис Уильямсом, сотрудничавший с ESPN.

"Серена смахнула Шарапову с корта как тряпичную куклу. Это смешно. Не желаю больше слышать об этом "соперничестве", - написал Уильямсон в своем Твиттере.

Напомним, ранее барьер первого круга US Open преодолела первая ракетка Украины Элина Свитолина. Украинка сломила сопротивление 17-летней американки Уитни Осигве со счетом 6:1, 7:5.