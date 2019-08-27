Свитолина вышла во второй второй круг US Open / WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла 17-летнюю американку Уитни Осигве в первом раунде US Open со счетом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час и 14 минут. Во втором сете Осигве подавала при счете 5:4, однако Свитолина отыграла брейк, а затем взяла два следующих гейма, обеспечив себе победу в матче.

Во втором круге соперницей украинки будет американская теннисистка Винус Уильямс.

Напомним, в прошлом году турнир выиграла японская теннисистка Наоми Осака. В финале она сенсационно обыграла американку Серену Уильямс.