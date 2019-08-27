"Набей тату себе на лбу": фаны Динамо затравили Франа Соля

Фран Соль / BSR Agency

Киевское Динамо в последнем туре не смогло обыграть худшую команду чемпионата донецкий Олимпик (1:1).

На следующий день после игры испанский форвард киевлян Фран Соль решил изменить свои ноги. 27-летний нападающий отправился на прием к татуировщику, и тот набил Франу новые рисунки на ногах.

Фото этого процесса появилось на странице футболиста в Инстаграм.

Фран Соль / Инстаграм

Стоит отметить, что у многих болельщиков Динамо новость о новой татуировке испанца вызвала раздражение.

"Лучше бы на лбу написали – Олимпик, Фран, когда голы будут?, Набей себе тату на голове, может хоть забивать будешь, Забил всего два гола за все время, а татуировок наделал будто выиграл Лигу чемпионов" – пишут в соцсетях недовольные болельщики Динамо.

Напомним, что по информации источника Олимпик за ничью с Динамо получил от Шахтера 200 тысяч долларов.