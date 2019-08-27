Олимпик получил 200 тысяч долларов за ничью с Динамо - источник

Шахтер щедро вознаградил Олимпик / Укринформ

В субботу, 24 августа, столичное Динамо сыграло вничью с донецким Олимпиком со счетом 1:1.

Счет на 51-й минуте открыл Сергей Политыло, который мощным ударом поразил ворота шокированного Дениса Бойко. Динамо довольно быстро отыгралось - гол забил капитан киевлян Виктор Цыганков.

Стоит отметить, что обе команды доигрывали матч вдесятером. На 68-й минуте красную карточку за грубый подкат получил игрок Олимпика - Гришко, а на 85-й минуте судья удалил с поля Беньямина Вербича.

Стало известно, какой гонорар за этот результат получил Олимпик от главного конкурента Динамо. Руководство Шахтера заплатило Олимпику 200 тысяч долларов, сообщили ведущие аналитического футбольного ток-шоу ТаТоТаке.

Напомним, что матч с Олимпиком был первым после назначения на пост главным тренером Динамо Алексея Михайличенко.