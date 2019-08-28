Заря - Эспаньол: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

28 августа 2019, 14:09

Матч раунда плей-офф Лиги Европы Заря - Эспаньол начнется начнется 29 августа в 20.00.

Заря - Эспаньол
Заря - Эспаньол / sport.bigmir.net

Завтра, 29 августа, луганская Заря на домашнем стадионе сыграет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с испанским Эспаньолом. В первом матче, в Барселоне луганчане уступили со счетом - 1:3. 

Напомним, победитель по сумме двух матчей выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Заря - Эспаньол: где смотреть матч

В прямом эфире матч Заря - Эспаньол покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции - 29 августа в 20:00. Кроме того, на YouTube матч покажет канал Football Hub.

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

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Работать на поединке УЕФА доверил судейской бригаде из Румынии во главе с 36-летним Раду Петреску. Он ранее судил одну встречу с участием украинских команд, да и в той играла Заря. В 2015 году луганчане в гостях обыграли бельгийский Шарлеруа со счетом 2:0. 

Ассистенты арбитра: Раду Гингулеац, Мирча Григорю. Четвертый арбитр: Марсель Бирсан.

Судейский наблюдатель: Бертран Лайе (Франция).

Прогнозы букмекеров

Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение испанцам. Ставки на победу луганчан принимает с коэффициентом 3.30, на ничью - 3.20, на успех гостей коэффициент - 2.00. Не сомневаются аналитики букмекерских контор в проходе Эспаньола в групповой этап. Коэффициент на Эспаньол - 1.10, а на Зарю - 10.

 

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