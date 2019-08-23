Эспаньол показал всей Европе, какой наш уровень

23 августа 2019, 00:55

Экс-футболист Дмитрий Каряка "разобрал" матч Лиги Европы между Зарей и Эспаньолом.

Дмитрий Каряка
Дмитрий Каряка / Фото из личного архива

С первых минут игры Заря и Эспаньол показали, что отсиживаться в обороне не будут, а будут искать счастья у чужих ворот. До 20-й минуты ни одна из команд не создала опасных моментов, не считая полумомоментов. У Зари после прострела с фланга, а у Эспаньола - удара головой бывшего нападающего Шахтера Феррейры.

После 20-й минуты Эспаньол начал больше контролировать мяч и пытался вскрыть оборону нашего клуба через фланги. Заря грамотно оборонялась и при первой возможности старалась атаковать. На 37-й минуте кинжальная атака луганчан завершилась взятием ворот. Кочергин забил настоящий шедевр.

Важный момент – наши ребята хорошо изучили соперника и при потере мяча старались вступать в прессинг и не давали Эспаньолу начинать быстрые контратаки. До перерыва хозяева поля так и не смогли ничего сделать с защитой Зари. При этом Заря могла увеличить преимущество. 

Читайте такжеЗаря провалила испанский экзамен: видео головВторой тайм, как я и ожидал, хозяева начали очень активно. На 51-й минуте луганчан выручила перекладина, но хозяева не успокоились, и на 58-й минуте сравняли счет. На мой взгляд, Заря начала сильно прижиматься к своим воротам. А хозяева завладели полным игровым и территориальным преимуществом.

Своей активностью Эспаньол заставил ошибаться защитников, что и привело к пенальти, который блестяще парировал Никита Шевченко. Счастье было так близко…

Класс, есть класс, что на деле доказали испанцы, которые своим прессингом додавили нашу команду. На 79-й и 81-й минутах Шевченко дважды вынимал мяч из своих ворот.

Обидно, что не додержали. Жаль Зарю и наших болельщиков. Мы были близки к сенсации, но не сложилось.

Заря провела два разных тайма. Эспаньол показал всей Европе, какой наш уровень. Надеюсь, что Заря все проанализирует, сделает выводы и дома подарит нам победу.

Ребята, я вас верю, верю в каждого, а главное в тренерский штаб Виктора Скрипника. Не подведите!

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Лига Европы Заря новости футбола новости спорта Эспаньол
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