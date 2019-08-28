Андрей Гривко: Экс-президент ФВСУ Башенко погряз во лжи

Андрей Гривко / Фото из личного архива

20 августа президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко был уволен со своего поста. Его место занял Андрей Гривко, которого Президиум Федерации выбрал президентом организации. Казалось бы, что точка в истории Башенко - Соловей поставлена, и все скандалы в прошлом, но экс-президент не согласен со сменой главы ФВСУ.

Со страницы Федерации велоспорта в Фейсбуке Башенко утверждает, что во время конференции решения принимались с нарушениями Устава ФВСУ, и что он единственный легитимный президент.

Главред встретился с президентом ФВСУ Андреем Гривко и внес ясность в этом вопросе.

- Состоялась конференция ФВСУ, и вас выбрали президентом организации вместо одиозного Александра Башенко. Какие шаги вы уже предприняли на посту президента?

- Конференция смогла в полном объеме подтвердить и осудить противоправные, хамские и неадекватные действия Александра Башенко, тем самым лишив его полномочий и переизбрав нового президента.

Хотел бы поблагодарить все делегатов за высокое доверие к моей персоне. Сделаю все от себя зависящее, чтобы активно развивать украинский велоспорт.

- С какими трудностями вам уже пришлось столкнуться на этом посту?

- Основные трудности - это дезинформация со стороны Башенко, и постоянные запугивания делегатов конференции. Башенко погряз в своей лжи и пытался ее активно доносить в массы.

- Кто вошел в новый Президиум ФВСУ?

- На данный момент, мы рассматриваем смену 4 членов Президиума, и членов дирекции ФВСУ. Все это делается для нормализации работы Федерации. Думаю, что на днях мы объявим новую команду.

- В последнее время ФВСУ погрязла в скандалах, которые окружали экс-президента организации Александра Башенко. Когда, наконец, все утихнет и начнется рабочий процесс?

- Да, это действительно так. В последнее время Башенко вылил в мой адрес много негатива, также он поливал грязью других членов ФВСУ. Это все сильно ударило по имиджу нашей Федерации.

Нормализация правильной и нужной спортивной информации - это один из приоритетов работы. Будем редактировать сайт Федерации и все новостные потоки.

- Каким образом вы планируете поставить точку во всем этом? Не закрадывалась мысль подать на Башенко в Суд?

- Наши юристы рассматривают возможную подачу исков. На данный момент, я не готов дать четкий ответ на этот вопрос. Скажу так – этим занимаются юристы.

- Башенко не предлагал вам уладить конфликт?

- Не предлагал. Как по мне, то скорее сам нагнетал всю ситуацию. Он всегда искал в чем-то обман и обвинял, что мы все подделываем, хотя наша совесть чиста.

- Проясните ситуацию с делегатами Конференции, которые, по словам Башенко не имели право принимать в ней участие?

- Никакого обмана с нашей стороны не было. Все кто хотел принимать участие в Конференции, приняли в ней участие. Этого хватило для полного кворума и легитимности

- Какие вы поставили перед собой задачи на посту президента ФВСУ?

- Наконец-то начать развивать украинский велоспорт. Хочу дать возможность нашим велосипедистам выйти на новый уровень, чтобы они добивались отличных результатов на международных соревнованиях и прославляли нашу страну.

Планирую помогать тренерам, судьям, организаторам соревнований. Кроме того, хочу помогать нашим аматорам, которые все это время оставались в тени и были в оппозиции к Федерации.