Обидчик Анны Соловей не признает смену президента Федерации велоспорта

Экс-президент ФВСУ Александр Башенко продолжает сражаться за свое кресло.
Экс-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко не согласен со сменой главы ФВСУ.
Со страницы Федерации велоспорта в Фейсбуке он утверждает, что во время конференции решения принимались с нарушениями Устава ФВСУ.
По его словам:
– делегат от Львовской области Попович сфальсифицировал свой мандат;
– делегат от Ровненской области Федорчук не имел полномочий быть представителем области на конференции;
– делегат от Запорожской области Бородай не является членом Федерации велоспорта;
– делегат от Волынской области Лагодинский не имеет никакого отношения к волынской Федерации велоспорта.
Также Башенко отмечает, что на конференции отсутствовали представители Киева, Киевской, Луганской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Кировоградской областей.
Башенко напомнил в посте о конференции, которая назначена на 15 ноября. Именно там он хочет проголосовать за нового президента Федерации велоспорта Украины.
Напомним, в середине августа на конференции ФВСУ президентом организации выбрали Андрея Гривко.
К слову, чемпионка Европейских игр Анна Соловей Анна Соловей прокомментировала перемены в Федерации велоспорта Украины и отметила, что Александр Башенко до последнего будет сражаться за кресло президента ФВСУ.