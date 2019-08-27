Обидчик Анны Соловей не признает смену президента Федерации велоспорта

27 августа 2019, 15:46

Экс-президент ФВСУ Александр Башенко продолжает сражаться за свое кресло.

Александр Башенко
Александр Башенко не признает смену президента ФВСУ / tsn.ua

Экс-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко не согласен со сменой главы ФВСУ.

Со страницы Федерации велоспорта в Фейсбуке он утверждает, что во время конференции решения принимались с нарушениями Устава ФВСУ.

По его словам:

– делегат от Львовской области Попович сфальсифицировал свой мандат;

– делегат от Ровненской области Федорчук не имел полномочий быть представителем области на конференции;

– делегат от Запорожской области Бородай не является членом Федерации велоспорта;

– делегат от Волынской области Лагодинский не имеет никакого отношения к волынской Федерации велоспорта.

Также Башенко отмечает, что на конференции отсутствовали представители Киева, Киевской, Луганской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Кировоградской областей.

Башенко напомнил в посте о конференции, которая назначена на 15 ноября. Именно там он хочет проголосовать за нового президента Федерации велоспорта Украины.

Напомним, в середине августа на конференции ФВСУ президентом организации выбрали Андрея Гривко. 

К слову, чемпионка Европейских игр Анна Соловей Анна Соловей прокомментировала перемены в Федерации велоспорта Украины и отметила, что Александр Башенко до последнего будет сражаться за кресло президента ФВСУ.

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новости спорта Анна Соловей Александр Башенко Андрей Гривко ФВСУ
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