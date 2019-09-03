Экс-футболист Шахтера перешел в Рому

Генрих Мхитарян стал игроком Ромы / ФК Рома

Итальянская Рома арендовала у лондонского Арсенала лучшего бомбардира чемпионата Украины-2012/2013 Генриха Мхитаряна. Армянин, забивший в том сезоне за горняков рекордные для УПЛ 25 голов, подписал арендное соглашение на год.

За аренду 30-летнего полузащитника римляне заплатили три миллиона евро. Кроме того, Арсенал может получить бонус в случае удачных выступлений футболиста за римский клуб.

Рома будет платить Мхитаряну всю зарплату и сможет выкупить его за 15 миллионов евро.

Мхитарян перешел в Арсенал в январе 2018 года из Манчестер Юнайтед. В общей сложности, он провел 59 матчей за канониров во всех турнирах и забил девять голов.

Напомним, что донецкий Шахтер подписал контракт с полузащитником сборной Украины и немецкого Шальке Евгением Коноплянкой. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано на три года.