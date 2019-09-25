Лига конференций: УЕФА объявил о создании третьего еврокубка

В Любляне состоялось заседание исполкома УЕФА / Фото uefa.com

Футбольных чемпионатов станет больше. Исполком УЕФА официально объявил о создании третьего по значимости европейского клубного соревнования.

Новый турнир получил название Лига конференций. Он стартует с 2021 года, сообщает пресс-служба УЕФА. В Лиге конференций будут играть 32 команды в восьми группах, после чего победители квартетов выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сразятся с третьими командами из групп Лиги Европы. Победитель Лиги конференций получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.

Лига конференций позволит большему количеству европейских клубов принять участие в матчах на международной арене, отмечают в УЕФА.

Напомним, в начале сентября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго раундов Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА сезона-2019/2020, в которой от Украины принимает участие киевское Динамо U-19.