Шевченко уговорили стать главным тренером Милана - СМИ

Андрей Шевченко / Reuters

Андрей Шевченко, ныне занимающий пост главного тренера футбольной сборной Украины согласился возглавить итальянский гранд-клуб Милан.

Соответствующее сообщение опубликовал портал TuttoMercatoWeb. По их данным, Шевченко после матча Лиги Чемпионов между бергамской Аталантой и донецким Шахтером, который проходил на миланском стадионе Сан-Сиро, провел встречу со своим давним другом и бывшим партнером по команде Паоло Мальдини (ныне - спортивным директором клуба Милан).

Читайте такжеШевченко вызвал в сборную натурализованного форварда ШахтераТот якобы и предложил Шевченко возглавит "россо-нери". Украинец, согласился, однако выкатил два условия: 1) он начнет работать не раньше ноября - лишь тогда, когда сборная Украины успешно пробьется на Евро-2020; 2) он желает совмещать работу в Милане с должностью наставника украинской сборной.

Как сообщают итальянские журналисты, сейчас руководство Милана обдумывает слова украинского специалиста.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что нынешний главный тренер Милана Марко Джампаоло может быть уволен и заменен Андреем Шевченко, - после того, как "россо-нери" проиграли три крайние игры в Серии А.