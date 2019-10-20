Английский гранд нацелился на Малиновского: стали известны детали

Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Англии.

Он может стать игроком лондонского Челси, пишет Express. Отмечается, что интерес возник после доклада скаута академии "пенсионеров" Клода Макелеле.

На него якобы произвели впечатление выступления хавбека.

Малиновский уже попал в список потенциальных летних трансферных целей Челси после удачных выступлений за сборную Украины.

/ express.co.uk

Издание отмечает, что Челси в течение следующих месяцев будет следить за украинцем, однако его переход может произойти не раньше лета 2020 года, когда закончится трансферный бан.

Читайте такжеМалиновский забил дебютный гол за АталантуОтметим, что после последнего матча против римского Лациио, портал calcioatalanta.it оценил действия Малиновского на 6,5 баллов. Выше оценку в составе команды Гасперини заработали три футболиста: голкипер и авторы забитых мячей.

"Свежесть и смелось. Так можно охарактеризовать действия Малиновского. Каждую неделю украинский полузащитник прибавляет, но, складывается впечатление, что команда не поддерживает этот прогресс", — написал в комментарии к оценке полузащитника сборной Украины автор Фабио Манара.

По данным Тransfermarkt, цена на Руслана составляет 12,5 миллиона евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.