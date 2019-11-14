Легионер Динамо посетил детскую больницу "Охмадет"

Фран Соль посетил детскую больницу "Охмадет" / BSR Agency

Фран Соль вместе с женой Аидой посетил детскую больницу в Киеве "Охмадет", сообщает официальный сайт Динамо.

Испанец принял участие в программе "Динамо становится ближе", которую инициировал президент клуба Игорь Суркис. Там он подарил детям подарки, которые вдохновят их на активный образ жизни, также пообщался с юными поклонниками "бело-синих".

Напомним, Фран Соль перешел в Динамо из Виллем II зимой этого года, но пропустил почти всю вторую часть сезона 2018/19 из-за травмы плеча. В текущей кампании голов не забивал.

В матче 14 тура УПЛ киевляне уступили донецкому Шахтеру со счетом 0:1. Сам матч Шахтер - Динамо запомнился расистским скандалом.