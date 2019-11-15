Евро-2020: определились еще четыре участника финальной части турнира

Определились еще 4 участника Евро-2020 / Футбольная ассоциация Англии

14 ноября, состоялись матчи предпоследнего тура отборочного цикла Евро-2020, после которого мы получили имена четырех новых участников финальной части турнира.

Сборная Турции расписала сухую мировую с Исландией, оформив себе и Франции путевки на чемпионат Европы. Французы уже в статусе участника турнира не без проблем справились дома с молдованами.

Англия на своем поле уничтожила Черногорию со счетом 7:0. Хет-триком отличился Харри Кейн, также свой дебютный гол за "трех львов" забил форвард Челси Тэмми Абрахам. Таким образом, британцы могут собирать чемоданы на Евро. Стоит отметить, что Лондон является одним из 12 принимающих городов.

Четвертым участником стала сборная Чехии. Подопечные Ярослава Шилгавы в напряженном поединке вырвали победу над Косово, не оставив балканцам теоретических шансов на 2 место.

Напомним, в этот же день сборная Украины в товарищеском матче на последних секундах дома обыграла Эстонию.

Турция - Исландия - 0:0

Франция - Молдова - 2:1

Голы: Варан, 35, Жиру, 79 (пен.) - Раце, 9

Англия - Черногория - 7:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (автогол), Абрахам, 84

Чехия - Косово - 2:1

Голы: Крал, 71, Челустка, 79 - Нухиу, 50