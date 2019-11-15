Уайлдер рассказал, когда завершит карьеру

Чемпион WBС в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, сколько еще будет находится в боксе и чем займется после завершения карьеры.
Деонтей Уайлдер в интервью Boxing Scene сообщит, когда завершит карьеру.
"Буду драться еще шесть лет, это максимум. После этого завершу карьеру. Прекрасно, что сейчас у меня та же команда, с которой начинал. С ними я и планирую завершить спортивную карьеру", - сказал Уайлдер.
Также боксер рассказал о планах на жизнь после бокса.
"Думаю, займусь актерством после того, когда завершу спортивную карьеру. Кроме того, я аквалангист, у меня есть нужный сертификат", - добавил спортсмен.
При этом, Уайлдер заявил, что до завершения карьеры хочет побить рекорд Флойда Мейвезера (50 побед).
"Думаю, у меня получится. Я уже на полпути. Учитывая то, как я борюсь и какие планы на карьеру имею, я обязательно этого добьюсь. Это был бы потрясающий рекорд", - отметил боксер.
Ранее президент WBC анонсировал защиту титула, в которой Деонтей Уайлдер сразится с Тайсоном Фьюри.