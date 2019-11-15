Уайлдер рассказал, когда завершит карьеру / фото: сайт братьев Кличко

Деонтей Уайлдер в интервью Boxing Scene сообщит, когда завершит карьеру.

"Буду драться еще шесть лет, это максимум. После этого завершу карьеру. Прекрасно, что сейчас у меня та же команда, с которой начинал. С ними я и планирую завершить спортивную карьеру", - сказал Уайлдер.

Также боксер рассказал о планах на жизнь после бокса.

"Думаю, займусь актерством после того, когда завершу спортивную карьеру. Кроме того, я аквалангист, у меня есть нужный сертификат", - добавил спортсмен.

При этом, Уайлдер заявил, что до завершения карьеры хочет побить рекорд Флойда Мейвезера (50 побед).

"Думаю, у меня получится. Я уже на полпути. Учитывая то, как я борюсь и какие планы на карьеру имею, я обязательно этого добьюсь. Это был бы потрясающий рекорд", - отметил боксер.

Ранее президент WBC анонсировал защиту титула, в которой Деонтей Уайлдер сразится с Тайсоном Фьюри.