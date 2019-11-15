Фьюри рассказал, в каком виде спорта мог бы себя попробовать

Знаменитый боксер Тайсон Фьюри заявил, что мог бы быть хорош в другом виде спорта.
Тайсон Фьюри сообщил, что он мог бы себя попробовать в другом виде спорта. По словам англичанина, у него еще 3 боя по контракту, далее он не знает своего будущего.
"Не могу сказать, что я предан боксу и что-либо пообещать фанатам. У меня осталось три боя по контракту", - цитирует Фьюри talkSPORT.
Спортсмен заявил, что он мог бы попробовать себя в теннисе либо другом виде спорта.
"Я могу стать теннисистом или кем-то еще. Я могу достичь успеха в любом виде спорта", - добавил боксер.
Кроме того, Фьюри сказал, что не сосредоточен на боксе.
"Сосредоточен ли я на боксе? Нет. Я просто ловлю самую крупную рыбу, которую могу поймать сейчас", - заявил спортсмен.
Напомним, Тайсон Фьюри выпустил свою автобиографию. Книга уже доступна в продаже.
Ранее президент WBC анонсировал поединок между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри за пояс ассоциации в 2020 году.