Месси на последних секундах спас Аргентину и едва не подрался с Кавани

Лионель Месси спас сборную Аргентины от поражения и едва не подрался с Эдинсоном Кавани / Tribunnews.com

Сборная Аргентины в товарищеском матче встретилась с Уругваем. На поле сошлись звездные тандемы форвардов: Лионель Месси и Серхио Агуэро с одной стороны, Эдинсон Кавани и Луис Суарес - с другой.

Уже в 1-м тайме уругвайцы разыграли блестящую комбинацию, которую завершил голом Эдинсон Кавани. А вот после взятия ворот случился неприятный эпизод. Автор забитого мяча обменялся "теплыми" словами с Лионелем Месси после одного из столкновений.

В ходе потасовке уругваец крикнул: "Давай драться". Звезда Барселоны ответил: "Когда захочешь". Но, к счастью, Месси и Кавани до драки дело не довели, и команды продолжили встречу.

После перерыва капитан Аргентины эффектно навесил на Агуэро, и тот сравнял счет. Однако, на 68-й минуте Луис Суарес потрясающе реализовал штрафной удар и снова вывел свою команду вперед.

Но аргентинцы таки сумели свести игру к ничьей. Главным героем стал Лионель Месси. Во время атаки "альбиселестес" защитник уругвайцев сыграл рукой в собственной штрафной, и Лео отличился с пенальти на последних секундах встречи.

Аргентина - Уругвай - 2:2

Голы: Агуэро, 63, Месси, 90+2 - Кавани, 34, Суарес, 68