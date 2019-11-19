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Месси на последних секундах спас Аргентину и едва не подрался с Кавани

19 ноября 2019, 12:09

Товарищеский матч Аргентина - Уругвай стал звездной битвой дуэтов Месси-Агуэро и Кавани-Суарес. Капитан Барселоны спас свою команды и устроил перепалку с форвардом соперника.

Лионель Месси спас сборную Аргентины от поражения и едва не подрался с Эдинсоном Кавани
Лионель Месси спас сборную Аргентины от поражения и едва не подрался с Эдинсоном Кавани / Tribunnews.com

Сборная Аргентины в товарищеском матче встретилась с Уругваем. На поле сошлись звездные тандемы форвардов: Лионель Месси и Серхио Агуэро с одной стороны, Эдинсон Кавани и Луис Суарес - с другой.

Уже в 1-м тайме уругвайцы разыграли блестящую комбинацию, которую завершил голом Эдинсон Кавани. А вот после взятия ворот случился неприятный эпизод. Автор забитого мяча обменялся "теплыми" словами с Лионелем Месси после одного из столкновений. 

В ходе потасовке уругваец крикнул: "Давай драться". Звезда Барселоны ответил: "Когда захочешь". Но, к счастью, Месси и Кавани до драки дело не довели, и команды продолжили встречу.

После перерыва капитан Аргентины эффектно навесил на Агуэро, и тот сравнял счет. Однако, на 68-й минуте Луис Суарес потрясающе реализовал штрафной удар и снова вывел свою команду вперед.

Но аргентинцы таки сумели свести игру к ничьей. Главным героем стал Лионель Месси. Во время атаки "альбиселестес" защитник уругвайцев сыграл рукой в собственной штрафной, и Лео отличился с пенальти на последних секундах встречи.

Аргентина - Уругвай - 2:2

Голы: Агуэро, 63, Месси, 90+2 - Кавани, 34, Суарес, 68

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