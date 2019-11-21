Андрей Лунин не попал в тройку номинантов на премию Golden Boy / ФК Вальядолид

Чемпион мира U-20 Андрей Лунин не попал в тройку номинантов на Golden Boy. Итальянское издание Tuttosport, которое вручает награду лучшему игроку до 21 года, не включило украинца в финальный список. Победителя между собой выявят Жоау Фелиш (Атлетико, Джейдон Санчо (Боруссия Д) и Кай Хаверц (Байер).

В этом году Лунин изредка появлялся на поле в составе Леганеса, за который выступал на правах аренды, летом перебрался в Вальядолид, где пока не провел ни одного матча. Светлым пятном стала победа на чемпионате мира U-20 в составе сборной Украины.

Напомним, голкипер вместе с национальной командой пробился на Евро-2020. Уже известно, что "сине-желтые" сыграют в группе С, матчи которой будут принимать Амстердам и Бухарест. Первым соперником стала сборная Нидерландов.