Манчестер Сити - Челси: где смотреть и прогнозы на главный матч евроуикенда

Гвардиола и Лэмпард впервые сойдутся в очной схватке / Express

Лондонский Челси стал одним из главных открытий нынешнего сезона АПЛ после прихода Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, а также омоложения состава в связи с трансферным баном. Манчестер Сити серьезно отстал от Ливерпуля и хочет приблизиться к команде Юргена Клоппа.

Хосеп Гвардиола и Фрэнк Лэмпард встречались между собой, когда англичанин был еще футболистом, и тогда Челси и Барселона выдавали яркие поединки. Теперь они впервые сойдутся между собой в роли тренеров.

Манчестер Сити - Челси: где смотреть

Матч Манчестер Сити - Челси состоится 23 ноября в 19:30 по киевскому времени.

Игру можно будет посмотреть на канале Setanta Sport, а также на матч Манчестер Сити - Челси будет онлайн-трансляция на российском стримминговом сервисе Okko sport.

В записи Setanta показывать поединок не будет.

Манчестер Сити - Челси: прогнозы букмекеров

В матче Манчестер Сити - Челси букмекеры отдают явное преимущество горожанам. На победу команды Гвардиолы коэффициенты колебаются от 1.44 до 1.47, на победу подопечных Лэмпарда - от 6.50 до 6.85.

1xbet: победа Манчестер Сити - 1.47, ничья - 5.15, победа Челси - 6.85

bet365: победа Манчестер Сити - 1.44, ничья - 5.00, победа Челси - 6.50

WInline: победа Манчестер Сити - 1.44, ничья - 5.18, победа Челси - 6.76

betfair: победа Манчестер Сити - 1.44, ничья - 5.00, победа Челси - 7.00

PariMatch: победа Манчестер Сити - 1.45, ничья - 5.10, победа Челси - 6.70

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