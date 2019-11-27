Чемпион мира U-20 вошел в топ-5 самых молодых украинских дебютантов в истории ЛЧ

Даниил Сикан вошел в топ-5 самых молодых дебютантов ЛЧ / ФК Шахтер

Даниил Сикан вошел в топ-5 самых молодых украинских дебютантов в истории Лиги чемпионов. Футболист вышел на замену в компенсированное время матча 5 тура группового этапа Манчестер Сити - Шахтер (1:1).

Об этом сообщает Tribuna.com. На момент дебюта форварду Шахтера было 18 лет, 7 месяцев и 10 дней. Таким образом, Сикан обошел Виктора Цыганкова, которому на момент первого матча в ЛЧ было 18 лет, 9 месяцев и 29 дней.

Самым молодым дебютантом является Дмитрий Чигринский, который впервые появился на поле в матче Лиги чемпионов в возрасте 18 лет и 1 месяца. Сейчас защитник выступает за АЕК Афины, с которым выигрывал чемпионат Греции в сезоне 2017/18.

Прошлым летом Даниил Сикан вместе со сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира в Польше.

Манчестер Сити уже выиграл группу С, набрав 11 очков. Шахтер на второй строчке, набрав 6 очков. Динамо Загреб дышит в спину, имея на 1 пункт меньше. Последней идет Аталанта (3 очка).