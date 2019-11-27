Шахтер установил клубный рекорд в Лиге чемпионов / ФК Шахтер

Матч Манчестер Сити - Шахтер закончился вничью 1:1, и гости, таким образом, установили личный рекорд в Лиге чемпионов.

"Горняки" не проигрывают уже в четырех выездных матчах турнира подряд. Такой серии в истории клуба еще не было, сообщает Sky Sports. Последний раз Шахтер проигрывал на чужом поле именно в игре с Манчестер Сити в сезоне 2018/19. Тогда команда Пепа Гвардиолы разбила дончан со счетом 6:0.

После 5 туров Шахтер занимает вторую строчку в группе С, набрав 6 очков. Следом за подопечными Луиша Каштру идет Динамо Загреб - 5 очков. Последняя Аталанта также имеет шансы пробиться в плей-офф. У команды Джан Пьеро Гасперини 3 очка, а последний тур будет в Харькове против "горняков". И только Манчестер Сити может быть спокоен - 11 очков и гарантированное первое место.