Милевский будет праздновать чемпионство до начала следующего сезона - сестра футболиста

Артем Милевский будет до следующего года праздновать чемпионство - сестра игрока / ФК Динамо-Брест

Ксения Милевская, сестра Артема Милевского, заявила, что ее брат будет праздновать чемпионство Беларуси до начала следующего сезона. Напомним, Динамо Брест прервал 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

"У команды было свое празднование. Видела Артема сегодня - он до сих пор празднует (разговор состоялся 26 ноября - прим.). Думаю, будет праздновать до начала следующего чемпионата", - цитирует Ксению Футбол 24.

Девушка добавила, что завоевание золотых медалей отпразднуют и в кругу семьи.

"В кругу семьи мы еще не отмечали. Когда все вместе соберемся, это дело обязательно отпразднуем. У нас бывали какие-то мелкие радости, но чтобы такое. Видимо, последние большие триумфы связаны еще с Киевом. Все главные моменты касались киевского Динамо", - сказала сестра.

Последний раз Милевский выигрывал национальный чемпионат в далеком сезоне 2008/09, добыв золотые медали с киевским Динамо.