Владельцы соперника Шахтера приобрели еще один футбольный клуб - уже 8-й по счету

Владельцы Ман Сити приобрели 8-й футбольный клуб / Sky Sports

Компания City Football Group, которая владеет Манчестер Сити, приобрела еще один, по счету уже 8-й футбольный клуб.

Как сообщает Sky Sports, холдинг приобрел контрольный пакет акций индийского Мумбаи Сити. CFG будет владеть 65% акций клуба. Мумбаи Сити присоединился к клубам Нью-Йорк Сити, Мельбурн Сити, Йокогама Маринос, Атлетико Торке, Сычуань Джунью, Жирона и самому Манчестер Сити.

Напомним, матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер завершился сенсационной ничьей 1:1. "Горожане" набрали 11 очков после 5 туров и обеспечили себе первую строчку в группе С.

Шейх Мансур владеет Сити с 2008 года. За это время команда четырежды становилась чемпионом Англии и добиралась до полуфинала Лиги чемпионов.