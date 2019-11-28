Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА / УАФ

Сборная Украины опустилась на две строчки в обновленном рейтинге ФИФА. Теперь "сине-желтые" занимают 24-ю строчку. В тройке лидеров находятся Бельгия, Франция и Бразилия.

В последних поединках подопечные Андрея Шевченко проверили резерв и с большим трудом обыграли Эстонию, а также сыграли вничью с Сербией и не пустили ту на Евро-2020.

30 ноября состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы. Уже известно, что Украина сыграет в группе С в Амстердаме и Бухаресте, а первым соперником стала сборная Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Россию могут отстранить от участия в крупных соревнованиях на 4 года, однако позже стало известно, что их сборная сможет сыграть на Евро-2020. Зато под большим вопросом остаются Олимпиада-2020 и чемпионат мира-2022.