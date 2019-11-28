"Динамо обошлось нечестно с братом": сестра Милевского наехала на киевский клуб

Сестра Милевского наехала на Динамо Киев / ФК Динамо Брест

Ксения Милевская, которая является сестрой Артема Милевского, заявила, что киевское Динамо поступило нечестно с ее братом.

Девушка сказала, что это десятилетие было тяжелым для Артема.

"Было ли это самое трудное десятилетие в жизни Артема? Думаю, что да - 100 процентов. Вот поэтому сейчас этот трофей (чемпионский титул Беларуси - прим.Главред) ощущается в десять раз сильнее. Да и возраст сказывается, Артему в январе - 35", - сказала Милевская в интервью Футбол 24.

Читайте такжеМилевский будет праздновать чемпионство до начала следующего сезона - сестра футболиста

По ее словам, Милевскому было тяжело в первые годы после ухода из Динамо.

"Самыми тяжелыми для него выдались первые несколько лет (после ухода из Динамо – прим. Главред). Потому что ситуация была одна, а потом резко все изменилось. И обида там была, и все остальное, связанное с президентом и с отношением к моему брату. Сколько сил и эмоций отдал Артем!", - добавила Ксения.

Она признала, что Артем тоже был не идеален, однако клуб должен был пойти ему на встречу.

"Доля вины, конечно, и на нем. Однако, если положить на весы то, что он сделал для Динамо, и его мелкие отклонения от курса, то, считаю, с ним поступили абсолютно нечестно", - заявила девушка.

Напомним, Артем Милевский и еще 2 украинца стали чемпионами Беларуси в составе Динамо Брест, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. Последний раз форвард становился национальным чемпионом еще с киевским Динамо в сезоне 2008/09.