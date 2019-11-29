Определился лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски стал лучшим игроков недели в Лиге чемпионов / ФК Бавария

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что форвард Баварии Роберт Левандовски стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Поляк оформил покер в матче 5 тура группового этапа против Црвены Звезды, и мюнхенцы обеспечили первую строчку в группе B и место в 1/8 финала турнира. В последнем туре Бавария будет дома принимать Тоттенхэм.

Именно Левандовски на данный момент является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 10 голов в 5 матчах. Вторым в списке идет сенсационный Эрлинг Холанд из Зальцбурга (8 мячей).

Напомним, Шахтер на выезде сенсационно сыграл вничью с Манчестер Сити (1:1) и повысил свои шансы на выход в плей-офф.