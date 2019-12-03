Динамо подписало нападающего юношеской сборной Бельгии

Ибрагим Каргбо-младший стал игроком Динамо / ФК Динамо

Киевское Динамо на своем официальном сайте сообщило о подписании нападающего Ибрагима Каргбо-младшего. Футболист выступает за юношескую сборную Бельгии.

Контракт рассчитан на 3,5 года. Это уже третий форвард-легионер, подписанный "бело-синими" за последний календарный год. Ранее ряды киевлян пополнили Фран Соль и Жерсон Родригес. Украинец Назарий Русин отправился в аренду в луганскую Зарю.

После 16 туров Динамо находится на второй строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка. Киевляне отстают от Шахтера на 11 очков. В Лиге Европы подопечные Алексея Михайличенко находятся на 3 строчке в группе В, уступая Копенгагену и Мальме, однако имеют шансы на выход в плей-офф в случае победы над Лугано в 6 туре группового этапа.

Напомним, Виталий Миколенко стал лучшим молодым игроком Украины 2019 года.