Миколенко стал лучшим молодым футболистом Украины-2019

Виталий Миколенко стал лучшим молодым футболистом Украины / Инстаграм НСК Олимпийский

Виталий Миколенко получил награду лучшего футболиста Украины-2019 возрастом до 21 года.

Победителя объявили во время церемонии "Футбольные звезды Украины", которая проходит в холле НСК Олимпийский. Также на награду претендовал чемпион мира U-20 Сергей Булеца, который также является воспитанником Динамо.

Ранее сообщалось, что Миколенко и Матвиенко заинтересовали Манчестер Сити и могут перейти туда еще до Евро-2020.

В этом году защитник стал важной частью сборной Украины в отборочном цикле Евро-2020. "Сине-желтые" обошли саму Португалию и вышли в финальную часть с первого места. Уже известно, что команда Андрея Шевченко сыграет против Нидерландов и Австрии.