Миколенко стал лучшим молодым футболистом Украины-2019

Защитник Динамо Виталий Миколенко получил награду лучшему игроку Украины до 21 года.
Виталий Миколенко получил награду лучшего футболиста Украины-2019 возрастом до 21 года.
Победителя объявили во время церемонии "Футбольные звезды Украины", которая проходит в холле НСК Олимпийский. Также на награду претендовал чемпион мира U-20 Сергей Булеца, который также является воспитанником Динамо.
Ранее сообщалось, что Миколенко и Матвиенко заинтересовали Манчестер Сити и могут перейти туда еще до Евро-2020.
В этом году защитник стал важной частью сборной Украины в отборочном цикле Евро-2020. "Сине-желтые" обошли саму Португалию и вышли в финальную часть с первого места. Уже известно, что команда Андрея Шевченко сыграет против Нидерландов и Австрии.