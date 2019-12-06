Карпаты готовы сменить владельца за 1 гривну

Ростислав Ящишин заявил, что предложение приобрести Карпаты за 1 грн актуально / 1927.kiev.ua

Ростислав Ящишин заявил, что Карпаты могут сменить владельца за 1 гривню. Директор клуба сказал, что ему и другим людям внутри надоело видеть команду внизу турнирной таблицы.

"Мы уже устали от плачевных результатов в последние годы. И мы не хотим продолжать прозябать в болоте турнирной таблицы. Это не путь Карпат", - цитирует Ящишина Футбол 24.

По его словам, Карпаты должны бороться за еврокубковые места в чемпионате Украины.

"Наш путь – получить наконец-то обещанную возможность развиваться, соответствовать требованиям финансового фэйр-плей (тратить не больше заработанного), сделать клуб независимым от настроения любого инвестора и ставить высокие задачи, а именно – бороться за медали и регулярно выступать в еврокубках", - добавил функционер.

В конце Ящишин сказал, что потенциальный инвестор может приобрести клуб за символическую 1 гривну.

"Сделать это без развития инфраструктуры, которая должна обеспечить не только собственно футбольные потребности, но и создать финансовый фундамент для развития, на наш взгляд, невозможно. Но! Если кто-то из чиновников или бизнесменов имеет другой рецепт развития клуба - пожалуйста, предложение приобрести Карпаты за символическую гривну остается в силе", - заявил директор.

Ранее клуб написал открытое письмо мэру Львова Андрею Садовому и пригрозил расформированием, также стало известно, что Петр Дыминский уже полгода не финансирует львовян.

Карпаты после 16 туров находятся на 10-й строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков. Столько же у Львова и Ворсклы, но "зелено-белые" находятся выше по дополнительным показателям.

В сезоне 2018/19 Карпаты едва не вылетели в Первую лигу, но в матчах плей-офф за право остаться в УПЛ обыграли луцкую Волынь со счетом 3:1, перед этим дома расписав нулевую ничью.