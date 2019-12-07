Манчестер Юнайтед победил в дерби Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити / ФК Манчестер Юнайтед

Дерби Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед было центральным в программе 16 тура АПЛ. Подопечные Оле Гуннара Сульшера одержали выездную победу и приблизились к топ-4, тогда как "горожане" еще сильнее отстали от Ливерпуля.

В первом тайме гости были очень активны спереди, в следствии чего заработали пенальти (правда, арбитру Энтони Тейлору понадобилась помощь VAR), который реализовал Маркус Рашфорд. Уже через 6 минут Антони Марсьяль замкнул прострел и удвоил преимущество "красных дьяволов".

После перерыва подопечные Пепа Гвардиолы перехватили инициативу и пробовали совершить камбэк, однако блестяще играла оборона Юнайтед, особенно стоит выделить Харри Магуайра и Аарона Ван-Биссаку. "Горожане" смогли забить лишь гол престижа усилиями Николаса Отаменди. В итоге, красная часть Манчестера ликует несмотря на предматчевые прогнозы букмекеров.

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Манчестер Сити после 17 туров остается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 32 очка. Манчестер Юнайтед набрал 24 очка и поднялся на пятую позицию.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2

Голы: Отаменди, 85 - Рашфорд, 23 (пен.), Марсьяль, 29

Предупреждения: Бернарду, 22, де Брюйне, 79, Уокер, 90+4 - Де Хеа, 54, Перейра, 74

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз (Отаменди, 59), Фернандиньо, Анхелиньо, Родри (Шюндоган, 86), Силва (Марез, 65), Де Брюйне, Бернарду, Стерлинг, Жезус

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу (Янг, 89), Мактоминай, Фред, Джеймс, Лингард (Туанзебе, 89), Рашфорд, Марсьяль (Перейра, 74)