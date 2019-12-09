"Шо вы нах*й играете": Милевский отреагировал на поражение Динамо от Зари

Артем Милевский жестко отреагировал на результат матча Динамо - Заря / ФК Динамо-Брест

Артем Милевский приехал в Киев и смотрел на стадионе матч 17 тура УПЛ Динамо - Заря. Результатом бывший форвард "бело-синих" остался, мягко говоря, недоволен.

После матча Милевский здоровался с футболистами киевлян, и когда к нему подбежал Виталий Буяльский, он сказал: "Шо вы нах*й играете?"

Напомним, киевское Динамо уступило луганской Заре со счетом 1:2 и опустилось на четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ. Луганчане вырвались на вторую позицию с 34 очками. В следующем туре "бело-синие" сыграют на выезде с Десной.

Милевский в этом году стал чемпионом Беларуси с Динамо Брест, прервав 13-летнюю гегемонию БАТЭ. Также в команде выступают украинцы Александр Нойок и Алексей Хобленко. Со следующего года к команде присоединится Евгений Хачериди.