Главная сенсация Лиги чемпионов встретился с представителями двух топ-клубов

Эрлинг Холанд встретился с представителями немецких грандов / Transfermarkt

Эрлинг Холанд лично прибыл в Лейпциг и Дортмунд пообщаться с представителями Ред Булла и Боруссии Д соответственно, сообщает Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов норвежец забил 8 голов, уступая в гонке только Роберту Левандовски из Баварии. К слову, Холанд уже не догонит польского бомбардира, так как Зальцбург продолжит свои выступления весной уже в Лиге Европы.

По информации источника, переход в РБ Лейпциг более вероятен из-за личной заинтересованности в игроке главного тренера "красных быков" Юлиана Нагельсманна. Более того, клуб из Восточной Германии хочет убедить футболиста в том, что для него этот трансфер станет полезен с точки зрения будущего трансфера в топ-клуб.

Стоит отметить, что Ред Булл Зальцбург и Ред Булл Лейпциг имеют одного и того же владельца. В сезоне 2018/19 пересекались в групповом этапе Лиги Европы. Это был первый случай, когда в ЛЕ встретились команды одного владельца.

Напомним, стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится в понедельник, 16 декабря.