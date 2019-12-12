Роналду грубо оттолкнул болельщика после матча Лиги чемпионов

Роналду оттолкнул болельщика, выбежавшего на поле / Reuters

Криштиану Роналду после матча 6 тура группового этапа Лиги чемпионов Байер - Ювентус (0:2) грубо оттолкнул фаната, который выбежал на поле ради селфи с ним.

Сначала группа болельщиков выбежала во время поединка, и одному из них удалось добраться до португальца и обняться с ним, пока других задержали стюарды.

Cristiano Ronaldo Never Says NO To a Pitch Invader & Always Make Sure They Are Treated Well At The End By The Security. ??‍♂️



Legend. ❤️? pic.twitter.com/G1bnBiiqYC — AZR Organization (@AzrOrganization) December 11, 2019

А вот другому поклоннику повезло меньше. После игры фанат также выбежал к португальцу и пытался сделать селфи, но футболист оттолкнул его и высказал ему свое недовольство.

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader ? pic.twitter.com/oK8fjynEeV — B/R Football (@brfootball) December 11, 2019

Ювентус занял первую строчку в группе D и вышел в 1/8 финала. Также стали известны все участники плей-офф. Жеребьевка состоится в понедельник, 16 декабря, в 13:00 по киевскому времени. Стоит отметить, что впервые с сезона 2011/2012 в 1/8 финала ЛЧ выступят сразу 3 итальянские команды (Ювентус, Наполи и Аталанта).

Напомним, Аталанта разгромила на выезде донецкий Шахтер и отправила "горняков" в Лигу Европы.