Статуя Ибрагимовича едва не осталась без ног

Фанаты Мальме никак не могут простить Златану Ибрагимовичу покупку части акций Хаммарбю.
Фанаты Мальме попытались отпилить ноги статуе Златана Ибрагимовича, сообщает Radio Sweden.
Вандалы попытались отпилить ноги и обвязали шею веревкой. Предположительно, памятник хотели украсть после того, как удастся его отпилить от основания. Сейчас вокруг него установили забор из-за риска упасть.
Напомним, болельщики Мальме обозлились на Ибру после того, как тот приобрел часть акций Хаммарбю из Стокгольма - принципиального соперника команды из Западной Швеции. Ранее на статую уже надевали мусорный пакет и ручку от унитаза.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович близок к возвращению в Милан, который планировал предложить шведу контракт на полтора года, в течение который футболист бы заработал 6 млн евро.
Также Ибра успел сравнить себя с культовым режиссером Квентином Тарантино.
Fans continue to express their rage at Zlatan Ibrahimovic after someone vandalized a statue of the football star by trying to saw it off its base. Fans of Malmö FF, Zlatan's first team and hometown, are mad that he bought a stake in Hammarby, a rival club.— Radio Sweden (@radiosweden) December 12, 2019
TT Photo: Johan Nilsson pic.twitter.com/cNcqFUNsIq