Статуя Ибрагимовича едва не осталась без ног

Статуя Златана Ибрагимовича едва не пострадала / МЛС

Фанаты Мальме попытались отпилить ноги статуе Златана Ибрагимовича, сообщает Radio Sweden.

Вандалы попытались отпилить ноги и обвязали шею веревкой. Предположительно, памятник хотели украсть после того, как удастся его отпилить от основания. Сейчас вокруг него установили забор из-за риска упасть.

Напомним, болельщики Мальме обозлились на Ибру после того, как тот приобрел часть акций Хаммарбю из Стокгольма - принципиального соперника команды из Западной Швеции. Ранее на статую уже надевали мусорный пакет и ручку от унитаза.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович близок к возвращению в Милан, который планировал предложить шведу контракт на полтора года, в течение который футболист бы заработал 6 млн евро.

Также Ибра успел сравнить себя с культовым режиссером Квентином Тарантино.