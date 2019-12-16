"Ультрас – шл*хи": украинец из испанской команды поддержал Зозулю

Василий Кравец не сдерживал эмоций при обращении с футбольными фанатами.
Защитник испанского Леганеса, украинец Василий Кравец решил морально поддержать соотечественника и коллегу Романа Зозулю, которого накануне жестко оскорбили фанаты Райо Вальекано, в результате чего пришлось прервать матч.
"Мы все Зозуля. Ультас Райо - шл*хи. Украина с тобой, мой друг. Слава Украине!" – написал футболист в Instagram.
Слова Кравца спровоцировали резонанс в футбольной среде, поэтому позже он убрал оскорбительное выражение в адрес фанатов. Однако слова поддержки Зозуле и Украине оставил без изменений.
Напомним, Роман Зозуля в своем Facebook написал пост с поздравлением военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.
Ранее спортивный директор испанского Альбасете Мауро Перес прокомментировал продление контракта с 29-летним украинским форвардом Романом Зозулей.