"Ультрас – шл*хи": украинец из испанской команды поддержал Зозулю

Василий Кравец / Фото: twitter.com/cdleganes

Защитник испанского Леганеса, украинец Василий Кравец решил морально поддержать соотечественника и коллегу Романа Зозулю, которого накануне жестко оскорбили фанаты Райо Вальекано, в результате чего пришлось прервать матч.

"Мы все Зозуля. Ультас Райо - шл*хи. Украина с тобой, мой друг. Слава Украине!" – написал футболист в Instagram.

Слова Кравца спровоцировали резонанс в футбольной среде, поэтому позже он убрал оскорбительное выражение в адрес фанатов. Однако слова поддержки Зозуле и Украине оставил без изменений.

Напомним, Роман Зозуля в своем Facebook написал пост с поздравлением военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Ранее спортивный директор испанского Альбасете Мауро Перес прокомментировал продление контракта с 29-летним украинским форвардом Романом Зозулей.