Чемпион мира U-20 может покинуть Испанию - журналист

Андрей Лунин может перейти не в испанский клуб / ФК Вальядолид

Андрей Лунин может перебраться в клуб из Испании, Португалии или другой страны.

Об этом сообщил журналист шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский. Реал хочет разорвать арендное соглашение с Вальядолидом и подыскать украинцу команду, где тот будет получать игровую практику.

Другой ведущий, Сергей Болотников, в свою очередь добавил, что приоритетом является клуб из Испании. Более того, Реал не хочет продавать своего голкипера, а готов лишь отдавать в аренду. Не все клубы могут согласиться брать футболиста, с которым уже через полгода попрощаются.

Лунин на правах аренды перешел в Вальядолид прошлым летом, однако не сыграл за команду ни одного матча, так как основным вратарем является Жорди Масип. В прошлом сезоне вратарь был в аналогичной ситуации в Леганесе, где ставка делалась на Ивана Куэльяра.

Читайте такжеЗозуля и Райо Вальекано - история конфликта и причем тут Россия

Напомним, в Испании был прерван матч Райо Вальекано - Альбасете из-за оскорблений Романа Зозули со стороны фанатов хозяев.