Ибрагимович может вернуться в Англию - неожиданный вариант для шведа

Златан Ибрагимович может вернуться в АПЛ / ФК Хаммарбю

Карло Анчелотти, который должен вскоре возглавить Эвертон, хочет забрать с собой шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на эксперта Rai Sport Паоло Паганини. Специалист уже работал с форвардом в ПСЖ в сезоне 2012/13. Вместе они выиграли Лигу 1 и дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов, откуда едва не выбили Барселону.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович близок к возвращению в Милан, а "россонери" заплатят ему 6 млн евро за полтора года контракта.

Напомним, фанаты родного для футболиста Мальме считают его Иудой за покупку части акций принципиального соперника - Хаммарбю. Недавно вандалы попытались отпилить статую от основания. Теперь она ограждена забором из-за угрозы падения.

В течение своей карьеры швед успел поиграть за такие клубы, как Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси.