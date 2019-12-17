Барселона - Реал: где смотреть и прогнозы на матч / AS

Матч Барселона - Реал должен был состояться еще 26 октября, однако встреча была перенесена из-за массовых протестов в столице Каталонии. Теперь же команды наконец-то скрестят оружие в очной битве на Камп Ноу.

Перед Эль Класико у обоих команд по 35 очков и они лидируют в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь же может определиться единоличный лидер чемпионата Испании.

Барселона - Реал: где смотреть, дата поединка

Матч Барселона - Реал состоится 18 декабря в 21:00 по киевскому времени. Его покажет телеканал Футбол 2. Также поединок можно посмотреть в онлайн-трансляции на стримминговых сервисах OLL TV и Megogo.

В России игру покажет телеканал Матч ТВ.

В записи поединок Барселона - Реал можно посмотреть на канале Футбол 1 19 декабря в 08:10 и на Футбол 2 в 17:10. Также на Матч Футбол 1 в 02:00 по киевскому времени.

Барселона - Реал: прогнозы

В матче Барселона - Реал букмекеры отдают явное преимущество "блаугранас". На их победу коэффициенты варьируют от 1.72 до 1.81, на победу Реала - от 4.24 до 4.33.

1xbet: победа Барселоны - 1.81, ничья - 4.24, победа Реала - 4.24

bet365: победа Барселоны - 1.72, ничья - 4.20, победа Реала - 4.33

PariMatch: победа Барселоны - 1.79, ничья - 4.30, победа Реала - 4.20

Фаворит Спорт: победа Барселоны - 1.74, ничья - 4.10, победа Реала - 4.25

Барселона - Реал: последние новости перед матчем

Барселона в Эль Класико не может рассчитывать на французского вингера Усмана Дембеле, который в очередной раз травмирован. У футболиста проблемы с бедром.

У Реала потерь значительно больше - под вопросом участие Лукаса Васкеса, а точно не помогут "сливочным" Эден Азар, Марко Асенсио, Марсело и Хамес Родригес. У всех травмы. Судя по всему, Зидан будет делать ставку на бразильцев Винисиуса Жуниора и Родриго Гоеса, которые хорошо проявили себя в матче Лиги чемпионов против Брюгге (3:1).

Напомним, перед поединком Лионель Месси сравнил между собой Эдена Азара и Криштиану Роналду.