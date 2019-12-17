Барселона - Реал: Месси сравнил Азара и Роналду

Лионель Месси сравнил Роналду и Азара / Sports Illustrated

Лионель Месси сравнил Криштиану Роналду и Эдена Азара накануне противостояния Барселона - Реал.

"Азар - искусный игрок. Это другой футболист, который может вывести оборону из равновесия, думаю, что он отличается от Криштиану, у португальца другие особенности. Заменить Роналду очень сложно, но Азар также отличный игрок", - цитирует Месси Marca.

Матч Барселона - Реал состоится 18 декабря в 21:00 по киевскому времени. В последней дуэли между этими командами еще в сезоне 2018/19 "блаугранас" одержали минимальную победу со счетом 1:0.

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Обе команды имеют одинаковое количество очков после 17 туров по 35 очков и лидирующие строчки в турнирной таблице Ла Лиги. Ближайший преследователь, Севилья, отстает от двух грандов на 4 очка, однако у андалусийцев сыграно на матч больше.