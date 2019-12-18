"Испания, сядь и поговори": перед матчем Барселона - Реал будет вывешен баннер каталонской организации

Каталонская организация подготовила акцию перед матчем Барселона - Реал / Facebook Fran Pardo

Перед матчем Барселона - Реал, который состоится сегодня, 18 декабря, в 21:00 по киевскому времени, будет вывешен баннер с надписью "Испания, сядь и поговори". Акция будет проведена после выполнения гимна "блаугранас".

Лозунг "sit and talk" уже ранее встречался во время протестов каталонских сепаратистов. Также его адресовали премьер-министру Испании Педро Санчесу, потому что тот отказывался общаться по телефону с главой Женералитета Каталонии.

Незадолго до матча возле стадиона Камп Ноу начались протесты со стороны сепаратистов. По информации СМИ, возле домашней арены Барсы присутствует несколько тысяч протестующих.

После 17 туров у обеих команд по 35 очков и сегодня может определиться единоличный лидер в турнирной таблице Ла Лиги. Поединок изначально должен был состояться 26 октября, однако был перенесен из-за беспорядков в Барселоне.