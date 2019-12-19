"Это не полузащитники": легенда Динамо разнес среднюю линию киевлян и выделил лишь одного игрока

Йожеф Сабо разнес среднюю линию Динамо / dynamo.kiev.ua

Йожеф Сабо заявил, что у Динамо нет полузащиты, помимо одного футболиста. Бывший игрок и тренер команды сказал, что предсказывал киевлянам борьбу за вторую строчку УПЛ.

"Еще полгода назад, в начале чемпионата я говорил, что в этом году на Динамо предстоит борьба за второе место в УПЛ. Теперь же мы видим, что эта борьба есть, но не только за второе место, так как можно оказаться и на четвертой позиции. Ведь соперники очень непростые - Заря, Александрия, Десна", - цитирует Сабо dynamo.kiev.ua.

Он сказал, что у Динамо есть только один хороший полузащитник.

"У Динамо нет средней линии. Для меня эти футболисты, не буду называть фамилий, не полузащитники. Единственный опорный полузащитник в команде – это Сидорчук, который умеет отбирать мяч. Все остальные... не хочу даже говорить", - добавил эксперт.

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При этом он заявил, что клуб не должен увольнять Михайличенко и объяснил, почему.

"Ни в коем случае увольнять Михайличенко нельзя, у него должна быть хорошая программа подготовки команды. Тренер должен знать, каким образом поднять уровень игры - это самый главный вопрос. Просто так тренироваться - это не то. Свежий пример: игра Аталанты в Харькове. Они избрали тактику: активный отбор, прессинг. Как только кто-то из футболистов Шахтера получал мяч - его сразу же "накрывали" двое-трое игроков. К тому же, они все 90 с лишним минут носились по полю - это говорит о физической готовности команды", - сказал Сабо.

Осеннюю часть чемпионата Динамо завершило на 2 месте, набрав 36 очков.