Марадона рассказал, когда и как лишился девственности

Диего Марадона рассказал о том, как лишился девственности / AS

Бывший футболист Барселоны, Наполи и сборной Аргентины Диего Армандо Марадона рассказал о том, как потерял девственность.

"Когда я потерял девственность? В 13 лет. Это произошло в подвале. Она была старше меня. Я был сверху, а она читала газету", - цитирует Марадону The Sun.

Также он поведал, как пропал на несколько дней и рассказывал, что его похитили пришельцы.

"Верю ли я в НЛО? Однажды, выпив слишком много, я отсутствовал дома три дня. Когда вернулся, сказал, что пришельцы забрали меня. Я сказал: Это было похищение, но я не могу вам об этом рассказать", - добавил аргентинец.

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Марадона официально считается лучшим футболистом ХХ века. Вместе со сборной Аргентины он становился чемпионом мира-1986, а также выходил в финал ЧМ-1990. Помимо футбольных достижений прославился проблемами с наркотиками, из-за чего отстранялся от футбола.