Звезда Ювентуса перебрался на Ближний Восток

Марио Манджукич перешел в Аль-Духайль / Transfermarkt

Аль-Духайль в своем Twitter сообщил о трансфере нападающего Ювентуса Марио Манджукича.

Детали контракта пока не разглашаются. Ювентус получил за переход хорвата около 5,5 млн евро. Форвард выступал за "зебр" с лета 2015 года и успел 4 раза выиграть Серию А и дойти до финала Лиги чемпионов сезона 2016/17.

Манджукич был одной из главных звезд на чемпионате мира-2018 и помог сборной Хорватии дойти до финала, где она уступила Франции со счетом 2:4. В том поединке Марио отличился и в свои, и в чужие ворота.

Напомним, Вест Хэм планирует продать своего вингера Андрея Ярмоленко и уже установил цену на футболиста. Интер, в свою очередь, заинтересовался в Викторе Цыганкове.