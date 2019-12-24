Роналду не попал в сборную лучших игроков всех времен / Reuters

Криштиану Роналду не попал в символическую сборную лучших игроков всех времен по версии испанского издания AS. Из действующих футболистов в списке оказался только капитан Барселоны Лионель Месси.

Символическая сборная лучших игроков всех времен:

Вратарь: Лев Яшин (СССР/Россия)

Защитники: Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Бекенбауэр (ФРГ/Германия), Паоло Мальдини (Италия)

Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания)

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия)

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Криштиану в течение своей карьеры 5 раз становился победителем Лиги чемпионов, что является рекордным показателем среди всех футболистов. Также он 5 раз выигрывал "Золотой мяч". Больше только у Лионеля Месси (6 наград).

Также португалец добился успехов со сборной Португалии: в 2016 году пиренейцы выиграли чемпионат Европы, а через 3 года стали первым в истории победителем розыгрыша Лиги наций.