Тренер Малиновского может возглавить гранда Серии А

Милан планирует переманить главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини.
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини может возглавить Милан, сообщает La Repubblica.
Кроме того, "россонери" хотят переманить спортивного директора бергамасков Габриэле Дзаманью и технического директора Джовани Сартори. По информации источника, переговоры могут начаться в ближайшие месяцы.
Именно это трио стало причиной успеха Аталанты в последние сезоны. Сначала команда стала активным участников еврокубков и выходила в плей-офф Лиги Европы, а в сезоне 2018/19 завоевала "бронзу" Серии А и впервые в сезоне пробилась в Лигу чемпионов. В самом престижном клубном турнире бергамаски вышли в 1/8 финала, оставив за бортом Шахтер и Динамо Загреб. В плей-офф они сыграют с Валенсией.
Ранее сообщалось, что Милан может пригласить на пост главного тренера Андрея Шевченко после окончания Евро-2020.
Напомним, в составе Аталанты выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который был признан лучшим игроком команды в ноябре.