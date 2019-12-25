Тренер Малиновского может возглавить гранда Серии А

Джан Пьеро Гасперини может возглавить Милан / ФК Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини может возглавить Милан, сообщает La Repubblica.

Кроме того, "россонери" хотят переманить спортивного директора бергамасков Габриэле Дзаманью и технического директора Джовани Сартори. По информации источника, переговоры могут начаться в ближайшие месяцы.

Именно это трио стало причиной успеха Аталанты в последние сезоны. Сначала команда стала активным участников еврокубков и выходила в плей-офф Лиги Европы, а в сезоне 2018/19 завоевала "бронзу" Серии А и впервые в сезоне пробилась в Лигу чемпионов. В самом престижном клубном турнире бергамаски вышли в 1/8 финала, оставив за бортом Шахтер и Динамо Загреб. В плей-офф они сыграют с Валенсией.

Ранее сообщалось, что Милан может пригласить на пост главного тренера Андрея Шевченко после окончания Евро-2020.

Напомним, в составе Аталанты выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, который был признан лучшим игроком команды в ноябре.