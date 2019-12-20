Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в ноябре

Руслан Малиновский стал лучшим игроком месяца в Аталанте / ФК Аталанта

Аталанта на своем официальном сайте сообщила, что Руслан Малиновский стал лучшим игроком ноября. Украинец успел прокомментировать получение награды.

"Рад, что меня голосовали фанаты. После 5-6 месяцев в команде получить награду лучшему игроку месяца – большой комплимент от фанатов. Я должен продолжать работать и улучшать свою игру для команды. Аталанта – очень амбициозный клуб с отличной академией, командой, базой. У нас есть все для лучшей подготовки к матчам", - цитирует Малиновского официальный сайт Аталанты.

Кроме этого, полузащитник отметил фанатов бергамасков.

"Конечно, у нас очень жаркие болельщики, особенно в домашних матчах, всем всегда трудно играть здесь против нас. Они нас здорово поддерживают, поэтому мы и забиваем голы в последние минуты", - добавил Малиновский.

Напомним, в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов Аталанта разгромила на выезде донецкий Шахтер со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала, где встретится с Валенсией.