"Уважение для чайников": французский футболист рассказал, что подарил бы Неймару на Рождество

Французский футболист хочет подарить Неймару книгу "Уважение для чайников" / Reuters

Французский нападающий Монпелье Анди Делор рассказал, что хотел бы подарить на Рождество Неймару.

"В качестве прикола я бы купил ему книгу "Уважение для чайников". История в матче ПСЖ - Монпелье вызвала много шума, но теперь все кончено. В этом не было ничего противного", - цитирует Делора Twitter журналиста ESPN Джонатана Джонсона.

Форвард Монпелье повздорил с бразильцем после матча их команд в Лиге 1, в котором парижане одержали победу со счето 3:1. Делор обвинил в Неймаре в недостатке уважения. Футболисты общались на повышенных тонах.

ПСЖ сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 45 очков и имея игру в запасе. У второго Марселя 38 пунктов.

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