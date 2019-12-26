Чемпион мира в костюме Санта Клауса осуществил мечту маленького фаната

Килиан Мбаппе осуществил мечту маленького болельщика / FourFourTwo

Килиан Мбаппе осуществил мечту маленького болельщика по имени Мамаду.

Ребенок написал письмо нападающему, в котором заявил, что хочет познакомиться с командой. В ответ Мбаппе пригласил Мамаду на матч Лиги 1 против Амьена (4:1). После матча форвард в костюме Санта Клауса познакомил фаната со своими одноклубниками и вручил несколько подарков с символикой ПСЖ.

Сейчас парижский клуб пытается предпринять все попытки, чтобы сохранить Килиана в своем составе и, по информации Le Pariisien, готов предложить ему космический контракт, чтобы нападающий не перешел в Реал.

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В сезоне 2019/20 Мбаппе забил 11 голов и отдал 5 ассистов в матчах чемпионата Франции. ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 45 очков. У второго Марселя 38 пунктов, но у парижан игра в запасе.